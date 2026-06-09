Nieuwe acties bij Symeres van de baan na eerste afspraken richting nieuwe cao

Foto: Tom Veenstra

Medewerkers van onderzoeksbedrijf Symeres hebben, na meerdere werkonderbrekingen, nieuwe afspraken gemaakt over hun arbeidsvoorwaarden. Daarmee is volgens vakbond CNV een eerste stap gezet naar een eigen cao en zijn nieuwe acties voorlopig van de baan.

Symeres ontwikkelt en onderzoekt geneesmiddelen. Het bedrijf heeft ongeveer 350 medewerkers in Nederland, verdeeld over vijf vestigingen. Eén daarvan staat aan de Kadijk in Groningen. Op bijna alle locaties legden werknemers de afgelopen maand tijdelijk het werk neer om druk uit te oefenen op de directie. Op 7 mei en 13 mei legden medewerkers in Groningen twee uur het werk neer.

Na gesprekken met de vakbonden kwam Symeres met voorstellen over arbeidsvoorwaarden, stelt Rick Pellis van CNV. Werknemers krijgen vanaf 1 juli een loonsverhoging van 1,5 procent en vakbonden gaan meepraten over een nieuw pensioenstelsel. Leden van de vakbond gingen daarmee in meerderheid akkoord. Een volledige cao is er nog niet, maar de nieuwe afspraken gaan daar volgens Pellis wel de basis voor vormen.