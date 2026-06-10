Nieuw cultureel initiatief THEA in Niemeyer opent in september al de deuren

Programmamaker Rosa Wevers, kwartiermakers Roosje Klap en Dorine Schreurs - Foto: Heleen Haijtema

Met steun van het Mondriaan Fonds opent THEA, het nieuwe cultureel centrum in Niemeyer, op 12 en 13 september de deuren met een feestelijk openingsweekend.

THEA wordt een cultureel centrum waar beeldende kunst, technologie en maatschappij samenkomen, zonder vaste collectie. De organisatie richt zich op kunst en technologie en wil kunstenaars ruimte geven om te onderzoeken wat technologische ontwikkelingen betekenen voor de samenleving. Het initiatief is vernoemd naar beeldend kunstenares Theodora Niemeijer (1912–2004), dochter van tabaksfabrikant

De eerste twee jaren fungeren als ‘pilot’ voor het nieuwe cultureel centrum. Dat is zo opgezet, omdat de organisatie (naar eigen zeggen) niet wil ‘afwachten’ totdat de verbouwing van Niemeyer helemaal is afgerond. Kwartiermaker Roosje Klap vertelt: “We programmeren, onderzoeken en bouwen nu al aan een plek waar kunstenaars technologie niet illustreren, maar echt gaan bevragen. Nu is Groningen de plek waar technologie zichtbaar groeit, maar hoe we ons daartoe kunnen verhouden ontbreekt nog. THEA vult dat gat.”

In 2028 moet THEA 8.000 m² groot zijn, verdeeld over drie verdiepingen. De uitkomsten van het pilotjaar moeten in 2028 de

basis vormen richting de volledige opening. Het programma voor 2026 en 2027 bestaat uit drie lijnen: Art & Technology, Care & Technology en Make & Technology. Daarbij werkt THEA samen met buurtbewoners, culturele instellingen en internationale partners. Ook bewoners rond Niemeyer moeten meedenken over de invulling van de plek.

THEA opent op 12 en 13 september 2026 met een feestelijk openingsweekend. Tijdens het openingsweekend zijn er een tentoonstelling, performances en muziek.