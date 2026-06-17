Nieuw boek over de historie van het Pepergasthuis

Het Pepergasthuis heeft nu een eigen boek over zijn historie. Een van de schrijvers is Taco Tel, bouwhistoricus bij de gemeente Groningen. Er zijn tijdens onderzoekingen veel ontdekkingen gedaan over het gasthuis.

Zo waren er ontdekkingen over de plafonds in de eetzaal, over de schade die veroorzaakt werd door Bommen Berend in 1672 en over plafondschilderingen uit de 17e eeuw die jaren geleden ook in de Herestraat 42 zijn ontdekt. Ook zijn de uilenpannen op het dak van het Pepergasthuis uniek. Taco Tel zegt over dit proces: “Ik ben blij dat we dit zijn aangegaan.”

De informatie die gevonden is, gaat naar Lefier, de woningbouwvereniging die het gasthuis in bezit heeft. De corporatie kan op deze manier beter met het gebouw omgaan en het gasthuis verder ontwikkelen.