Niet schrikken: overheid verstuurt op maandagmiddaguur een NL-Alert testbericht

Foto via Veiligheidsregio Groningen

De Rijksoverheid verstuurt maandagmiddag rond 12.00 uur een testbericht van NL-Alert. Daardoor kunnen telefoons gaan trillen, piepen of een hard geluid geven. Ook op informatieborden in het openbaar vervoer verschijnt de melding.

Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan het waarschuwingsgeluid hard klinken. Het testmoment is twee keer per jaar, op de eerste maandag van juni en december. In het bericht staat duidelijk dat het om een test gaat. Mensen hoeven niets te doen.

De overheid test het systeem om te controleren of NL-Alert goed werkt. Wie het testbericht niet ontvangt, krijgt mogelijk ook geen waarschuwing bij een noodsituatie. Om een melding te ontvangen moet een telefoon aanstaan, bereik hebben en niet op vliegtuigstand staan. Mensen die vaak in grensgebieden zijn, kunnen soms verbinding hebben met een buitenlandse zendmast. Daardoor kan een NL-Alert worden gemist. In dat geval kan de gratis NL-Alert-app helpen, mits er internet beschikbaar is.

NL-Alert wordt gebruikt om mensen te waarschuwen bij noodsituaties in de buurt, zoals een grote brand of onverwacht noodweer. In een bericht staat wat er aan de hand is en wat mensen moeten doen om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. Eerder werd NL-Alert onder meer ingezet tijdens code rood door extreme gladheid eerder dit jaar.

De overheid test het systeem om te controleren of NL-Alert goed werkt. Wie het testbericht niet ontvangt, krijgt mogelijk ook geen waarschuwing bij een noodsituatie. Om een melding te ontvangen moet een telefoon aanstaan, bereik hebben en niet op vliegtuigstand staan. Mensen die vaak in grensgebieden zijn, kunnen soms verbinding hebben met een buitenlandse zendmast. Daardoor kan een NL-Alert worden gemist. In dat geval kan de gratis NL-Alert-app helpen, mits er internet beschikbaar is.

Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan het waarschuwingsgeluid hard klinken. De app ondersteunt ook functies voor blinde, slechtziende, dove en slechthorende mensen, zoals tekst-naar-spraak en flitsmeldingen. Verzonden meldingen blijven zeven dagen zichtbaar in de app.