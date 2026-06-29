Nep-hulpverlener uit Stad (22) aangehouden voor bezit fentanyl en valsheid in geschrifte

Foto via Instagram Politie Groningen-Noord

Ayrton P, de 22-jarige Groninger die in april werd veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder, is maandag opnieuw aangehouden. Dit keer wordt hij verdacht van het bezit van fentanyl en valsheid in geschrifte.

Na de aanhouding werd de woning van P. aan de Hiddemaheerd in Beijum doorzocht, evenals een loods aan de Industrieweg in Bedum. Daarbij zijn verschillende goederen in beslag genomen, waaronder kleding van hulpverleningsdiensten.

Naast ‘valsheid in geschrifte’ (vermoedelijk omdat hij zich, ondanks zijn veroordeling, bleef voordoen als gediplomeerd hulpverlener) verdenkt de politie de Stadjer van het bezit van fentanyl, een zeer krachtige pijnstiller die op de harddrugslijst van de Opiumwet staat.

Veroordeelde Stadjer gaat gewoon door als ‘nep-hulpverlener’

Ayrton P. werd in april door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, en een beroepsverbod van drie jaar. Volgens de rechtbank deed hij zich voor als ambulancebroeder zonder daarvoor de juiste opleiding of papieren te hebben. Daarnaast kreeg P. eerder deze maand een dwangsom opgelegd (van 10.000 euro) door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, omdat zijn bedrijf EHBO-diensten aanbiedt zonder vergunning.

Hij ging tegen die uitspraak in hoger beroep, waardoor de straf nog niet onherroepelijk is. Daarom ging hij gewoon door met zijn praktijken en Hij werd onder meer gezien op de Boerderijdag in Marum met medicatie en apparatuur die gewone EHBO’ers niet mogen gebruiken. Ook schreef hij het zorgplan voor de marathon in Sneek en zorgde er daarmee voor dat het evenement niet door kon gaan.