NCG: versterking duurt voor deel bewoners langer, maar 2032 blijft einddoel

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De versterking van woningen in het Groningse aardbevingsgebied duurt voor een deel van de bewoners langer dan eerder gedacht. Dat staat in de jaarlijkse diepteanalyse van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG verwacht nog steeds dat de opgave in 2032 is afgerond.

Volgens de NCG zorgt de manier van plannen ervoor dat bewoners soms langer moeten wachten op duidelijkheid over de veiligheid van hun woning. De versterking wordt meer verspreid over de komende jaren uitgevoerd dan eerder was gepland.

Daarom duurt het voor sommige bewoners langer voordat zij zekerheid hebben over hun woning en het proces kunnen afsluiten. De planning is aangepast met een andere methode. Daarbij worden meer risico’s en onzekerheden meegenomen. Zo moet een realistischer beeld ontstaan van het verloop van de versterkingsopgave.

Volgens de NCG wijzen alle scenario’s er nog steeds op dat de versterkingsopgave in 2032 klaar is. De periode tussen 2027 en 2030 is daarbij het meest onzeker. In die jaren bepaalt het tempo van de versterking hoeveel woningen daarna nog overblijven. Volgens de NCG liggen de belangrijkste risico’s in de uitvoering van het werk, de beschikbare mensen en de samenwerking tussen organisaties. Ook de tijd die bewoners nodig hebben om keuzes te maken speelt mee.