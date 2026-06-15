NCG gaat extra controles uitvoeren bij huizen in aardbevingsgebied na fouten

Foto: Joris van Tweel - Versterking Ten Post

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaat extra controles uitvoeren op een aantal veiligheidsbeoordelingen van woningen in het aardbevingsgebied. Aanleiding is een nieuw rapport van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). Daarin staat dat er in sommige gevallen twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van eerdere beoordelingen.

Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van het vorige kabinet, nadat signalen waren binnengekomen dat sommige veiligheidsbeoordelingen mogelijk niet juist of niet volledig waren uitgevoerd. Een deel van de conclusies uit het rapport lekte vorige week al naar buiten.

8.000 woningen

Volgens het advies gaat het om zes specifieke situaties waarin mogelijk niet alle gegevens goed zijn meegenomen in de beoordeling van een woning. Dat betekent volgens de ACVG niet dat deze woningen onveilig zijn. Wel is volgens het ACVG extra controle nodig om daar zekerheid over te krijgen.

De NCG onderzoekt nu welke woningen onder deze situaties vallen. Uit een eerste schatting gaat het om ongeveer 8.000 adressen. Dat betekent niet dat al deze woningen opnieuw beoordeeld moeten worden of niet aan de veiligheidsnorm voldoen. Volgens het ACVG zal uiteindelijk naar verwachting bij minder dan 1 tot 1,5 procent van de gecontroleerde woningen blijken dat een woning toch niet aan de veiligheidsnorm voldoet. Buiten de zes genoemde situaties zijn de veiligheidsbeoordelingen volgens het advies voldoende betrouwbaar.

Vertrouwen onder druk

Het adviescollege concludeert ook dat het vertrouwen van bewoners onder druk staat. Bewoners voelen zich soms onvoldoende gehoord en kregen niet altijd duidelijke uitleg over de beoordeling van hun woning.

NCG-directeur Marieke Ferwerda zegt de kritiek te herkennen. Volgens haar zijn bewoners niet altijd goed meegenomen in het proces en kregen zij soms te weinig informatie. Ze noemt het spijtig dat hierdoor onzekerheid is ontstaan en dat het vertrouwen in de beoordelingen is afgenomen. Ferwerda zegt dat de NCG zich zal inzetten om dit te verbeteren.

Bewoners hoeven op dit moment zelf niets te doen. Als een extra controle gevolgen heeft voor een woning, neemt de NCG contact op met de eigenaar.