Nationale ombudsman luidt noodklok: overheid leert te weinig van fouten bij herstel Groningen

Foto via Nationale Ombudsman

De overheid leert nog altijd te weinig van fouten in de hersteloperatie in Groningen. Dat zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na vier onderzoeken naar het handelen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Zo raakte het IMG 329 schadedossiers van bewoners kwijt. Twee dagen voor een debat in de Tweede Kamer roept hij Kamerleden op om strenger toe te zien op de aanpak.

Volgens de ombudsman is er een hardnekkig patroon zichtbaar. Bewoners moeten vaak jarenlang wachten op antwoorden en besluiten. Ook worden zij niet altijd goed op de hoogte gehouden van de voortgang en worden toezeggingen niet altijd nagekomen. Daardoor blijven veel Groningers lang in onzekerheid over hun woning, hun geldzaken en hun toekomst. Volgens Van Zutphen zorgt dat ervoor dat het vertrouwen in de overheid verder afneemt. Hij ziet ook dat mensen steeds minder geloven dat hun problemen nog worden opgelost.

Uit de onderzoeken blijkt dat fouten niet goed worden herkend en aangepakt. Zo raakten bij het IMG 329 schadedossiers van bewoners uit beeld. Het is nog altijd niet duidelijk waarom die fout niet eerder is ontdekt en welke maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Ook bij de NCG en het IMG ziet de ombudsman problemen met regie en communicatie. In één zaak nam de NCG volgens hem onvoldoende verantwoordelijkheid en werd niet gecontroleerd of de problemen van bewoners echt blijvend waren opgelost. In twee andere zaken werden bewoners onvoldoende geïnformeerd over vertragingen of kwamen toezeggingen niet uit.

Volgens Van Zutphen gaat het niet om losse incidenten, maar om structurele problemen in de hersteloperatie. In een brandbrief aan de Tweede Kamer vraagt hij Kamerleden erop toe te zien dat de overheid klachten en signalen beter oppakt, als één overheid verantwoordelijkheid neemt en bewoners centraal stelt.