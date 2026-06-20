Nationaal Hitteplan ingetrokken voor Groningen

Het Nationaal Hitteplan is sinds zaterdagochtend niet langer actief in de provincie Groningen. Dat meldt het RIVM. Stevige onweersbuien hebben in het Noorden gezorgd voor de nodige afkoeling, waardoor de waarschuwing daar kan komen te vervallen. In de rest van het land blijft het hitteplan wel van kracht.

Het hitteplan werd afgelopen donderdag nog voor heel Nederland geactiveerd. De onweersbuien van vrijdagavond en de daaropvolgende nacht hebben de temperatuur echter zover laten dalen, dat een hitteplan volgens het RIVM en het KNMI niet langer noodzakelijk is. Behalve voor Groningen is het ook voor Friesland ingetrokken.

Extra alertheid

Het Nationaal Hitteplan wordt geactiveerd zodra er een periode van aanhoudend warm weer op komst is. Het doel hiervan is om mantelzorgers en zorgprofessionals een signaal te geven. Zij worden hiermee opgeroepen om extra alert te zijn op kwetsbare groepen, zoals ouderen (75+), chronisch zieken, mensen in een sociaal isolement en jonge kinderen.

Zonder de juiste maatregelen kunnen deze groepen tijdens warme dagen snel last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. In ernstige gevallen dreigt uitdroging of een hitteberoerte.