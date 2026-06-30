Nachtbussen stoppen voortaan ook bij Zuiderdiep

Reizigers kunnen vanaf woensdag ook aan het Zuiderdiep opstappen op de nachtbussen van Qbuzz.

Qbuzz voegt de extra stopplaats toe, omdat het busstation is verhuisd naar de zuidkant van het Hoofdstation. Daardoor wordt het minder makkelijk voor nachtelijke busreizigers om naar hun bus te lopen vanuit de binnenstad.

De wijziging geldt voor de nachtbussen naar Drachten, Appingedam en Delfzijl, Assen, Roden en Leek en Annen en Zuidlaren. Deze lijnen rijden iedere donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht. Ook de vertrektijden veranderen. Vanaf woensdag gaat daarnaast een nieuwe nachtbus rijden tussen Groningen en Veendam. Lijn 471 rijdt via Hoogezand en Sappemeer en vertrekt eveneens iedere donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht.

Reizigers kunnen de actuele vertrektijden bekijken via de reisplanner van Qbuzz of op n8bus.nl.