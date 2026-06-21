Nacht van de Vluchteling krijgt volgend jaar vervolg in Groningen: “Records verbroken”

Foto: Rieks Oijnhausen

De tweede editie van de Nacht van de Vluchteling die in de nacht van zaterdag op zondag gehouden werd in en rond Groningen is zo succesvol verlopen dat er volgend jaar een vervolg komt. Dat laat de organisatie weten. Landelijk nam er een recordaantal van 10.000 deelnemers deel en werd er een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgehaald.

“We kijken terug op een hele mooie editie”, vertelt Christiaan Doolaard van de organisatie. “In Groningen hebben er 750 mensen deelgenomen. In totaal hebben zij ruim 167.000 euro opgehaald. Vorig jaar hadden we in Groningen, bij de eerste editie, 500 deelnemers. We zien hier dus een mooie groei. Het evenement is in Groningen ook zonder problemen verlopen.”

Vanaf het Suikerunieterrein, waar de start en finish plaatsvonden, konden deelnemers de 10, 20 of 40 kilometer lopen. De deelnemers aan de kortere afstanden begonnen rond 18.00 uur aan hun wandeling. De mensen die de 40 kilometer liepen, begonnen tussen 22.30 en 23.30 uur. De route die gelopen werd voerde voor de langste afstand via Haren, Appèlbergen en via De Onlanden terug naar het Suikerunieterrein. Onderweg waren er verschillende rustpunten waar vrijwilligers klaarstonden met een drankje en waar de startkaart gestempeld kon worden.

Doolaard: “Dat er zoveel mensen in actie komen, betekent dat er steeds meer mensen opkomen voor mensen die minder geluk hebben gehad met waar zij geboren zijn. En dat de belangstelling groeit, is prettig: zeker omdat we in een samenleving leven waarin de steun voor dit geluid onder druk staat. Dat verklaart waarschijnlijk de motivatie en de groei van het aantal aanmeldingen.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Slecht weer in het zuiden

Behalve in Groningen werd er ook in andere steden gelopen, waar het evenement al wat langer bestaat. Deelnemers in Amsterdam liepen naar Haarlem, vanuit Utrecht werd er naar Amersfoort gelopen en vanuit Nijmegen naar Arnhem. Vanwege het vijftigjarig bestaan van Stichting Vluchteling werd er vanuit Rotterdam, Utrecht en Nijmegen ook een afstand van 50 kilometer aangeboden. “In het zuiden van het land gooide het weer wel roet in het eten. Door de weersomstandigheden hebben we moeten besluiten om de 40 kilometer vanuit Tilburg naar Den Bosch af te gelasten.” Later in de nacht werd ook de route Nijmegen naar Arnhem geannuleerd vanwege regen en onweer. Het geld dat is opgehaald gaat naar noodhulp in Libanon, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso, Oekraïne en de Democratische Republiek Congo.

Ochtendgloren

Een van de deelnemers die in Groningen meeliep is Wesley Pechler. “Je start inderdaad rond 23.00 uur. Door de nacht lopen maakt het juist heel bijzonder. Vluchtelingen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld zijn namelijk ook vaak ’s nachts onderweg, omdat het dan het veiligste is. Tijdens zo’n wandeling denk ik aan de families die met hun hele hebben en houden in de donkerte onderweg zijn. Onderweg naar een onbekende bestemming. Iedere keer weer vind ik het bijzonder om er op zo’n manier bij stil te staan. En het is het midzomerweekend. Het is een van de kortste nachten. Rond 04.00 uur, als je in De Onlanden loopt, zie je het ochtendgloren en hoor je de vogels fluiten. Dan bekruipt een gevoel van rijkdom mij: dat we zulke mooie natuur hebben, zo dicht bij onze stad, waar ik doorheen mag lopen.”

Ook deelnemer Benni Leemhuis noemt het evenement belangrijk: “Het is om meerdere redenen belangrijk. Met een klein beetje eigen inspanning kunnen we als deelnemers symbolisch ervaren waar vluchtelingen mee te maken krijgen. Daarnaast is het zo dat er in de maatschappij steeds minder begrip komt voor vluchtelingen als ze hier in ons land om hulp vragen. In de publieke opinie lijkt het steeds vaker alsof ze hier iets af komen nemen. Maar we hebben het over mensen die door oorlogsgeweld op de vlucht zijn geslagen en vaak heel lang onderweg zijn. Met dit evenement wordt daar aandacht voor gevraagd en halen we geld op. Ik ben persoonlijk heel blij dat ik iets kan doen om deze mensen te helpen.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Bezinning

Doolaard begrijpt de reacties: “Door in het donker te lopen heb je een klein beetje het idee hoe het is als je op de vlucht bent. Waarbij je dagenlang met minimale middelen en vaak in slechte omstandigheden onderweg bent naar een onbekende bestemming. Het is een moment van bezinning. Waarbij je een route loopt samen met mensen die er ook zo over denken, die ook in actie willen komen.”

Het evenement krijgt volgend jaar een vervolg in Groningen. “Groningen maakt qua deelnemers een mooie groei door. Uiteindelijk zou het mooi zijn als er in de toekomst net zoveel deelnemers aan de start verschijnen als in Utrecht: 2.200 en in Rotterdam: 2.500. Groningen is een hele solidaire gemeente waar dit heel goed past. Aanmelden voor het evenement voor de volgende editie is inmiddels mogelijk op onze website.”