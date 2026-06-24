Na uren koelen kan verkeer weer over Driebondsbrug, brug gaat donderdag overdag niet open

Foto: 112 Groningen

Het brugdek van de Driebondsbrug over het Eemskanaal is woensdagavond, na uren te zijn besproeid met koelend water, weer volledig gesloten. Daardoor kan het wegverkeer weer over de brug rijden. Rijkswaterstaat laat weten dat het donderdag extra maatregelen neemt, zodat de brug niet weer voor langdurig oponthoud zorgt voor het wegverkeer.

De brug raakte woensdagmiddag in de problemen nadat het brugdek door de warmte was uitgezet. Daardoor sloot de brug niet meer goed en kon het wegverkeer urenlang niet over de brug in de oostelijke ringweg rijden. Door de storing ontstond aan beide kanten van de brug file op de oostelijke ringweg en op de aanrijroutes ernaartoe.

De brandweer heeft het brugdek daarop gekoeld met water. Dat leverde woensdagavond het gewenste resultaat op: het brugdek is gesloten, waardoor het wegverkeer weer kan doorrijden op de oostelijke ringweg.

Driebondsbrug gaat donderdag niet open

Rijkswaterstaat hoopt nieuwe storingen in de brug vanaf donderdag te voorkomen. De brug wordt tussen 10.00 en 18.00 uur niet bediend. De stremming voor de scheepvaart tijdens de genoemde uren geldt vooralsnog tot nader bericht.

Ook wordt een blusboot ingezet om de onderkant van de brug te koelen. Dit water moet ervoor zorgen dat het staal van de brug niet zo warm wordt dat het door de hitte uitzet en daarmee schade veroorzaakt aan de brug.