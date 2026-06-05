Na twaalf jaar nieuw werk van Minerva-studenten in Mesdagkliniek

Foto via Academie Minerva

In FPC Mesdag in Groningen is donderdag een nieuwe semipermanente tentoonstelling geopend met werk van studenten van Academie Minerva.

De nieuwe tentoonstelling vervangt een eerdere semipermanente expositie van Minerva-studenten die sinds 2005 in een deel van het gebouw hing.

Twaalf tweedejaars studenten van de opleiding Autonome Beeldende Kunst maakten nieuw werk voor de kliniek. De studenten kregen de opdracht om werk te maken dat de omgeving prikkelt en zorgt voor meer dynamiek en levendigheid in de klinische omgeving.

De werken zijn te zien in twee gangen van de gesloten tbs-kliniek en blijven twee jaar hangen. Omdat FPC Mesdag een gesloten tbs-kliniek is, is de tentoonstelling alleen te zien voor medewerkers en patiënten van de kliniek.