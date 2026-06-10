College komt nog dit jaar met plan voor zuidzijde Hoofdstation na schrappen popzaal

Foto: Rick van der Velde

Het college komt later dit jaar met een integrale visie voor de invulling van het gebied aan de zuidzijde van het Hoofdstation. Dat zeg wethouder Philip Broeksma (PRO) van Verkeer in reactie op vragen van de Volt-fractie. Nu de bouw van de ‘Nieuwe Popzaal’ definitief van de baan is, wil de partij dat de schaarse ruimte gereserveerd wordt voor toekomstige spooruitbreiding.

Volt-woordvoerder Jelmer Herms wijst erop dat de noordelijke spoorambities voor de komende decennia groot zijn. Met de komst van de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en de gewenste introductie van een regionaal ‘S-Bahn’-systeem, stijgt de druk op het Groningse spoor flink. Volt wilde daarom van het college weten of de vrijgekomen ruimte aan de zuidkant niet hard nodig is voor extra perrons en spoorinfrastructuur.

Fysieke ruimte

Wethouder Broeksma bevestigt dat de kaarten opnieuw geschud worden nu de Oosterpoort op de huidige locatie gerenoveerd wordt. “Het oorspronkelijke plan voor een popzaal ten zuiden van het Hoofdstation gaat inderdaad niet door. Het is de bedoeling dat er dit jaar nog een visie wordt opgesteld over wat we met het vrijgekomen gebied willen gaan doen.”

Broeksma erkent dat de spoorgroei een grote uitdaging vormt: “Gezien de ontwikkelingen zullen er in de toekomst veel meer treinen gebruik moeten maken van het Hoofdstation. Denk aan de Lelylijn richting Lelystad, de Nedersaksenlijn naar Emmen, en de plannen voor extra treinen naar Zwolle en Leeuwarden.”

Fysieke uitbreiding van het aantal sporen is in de praktijk echter complex en heeft direct een forse impact op de omgeving, bijvoorbeeld voor het nieuwe busstation aan de zuidzijde dat volgende week officieel in gebruik genomen gaat worden. Volgens Broeksma zijn de fysieke mogelijkheden in het gebied simpelweg beperkt.

Hoofdstation als ‘halteplaats’

Toch hoeft dat volgens de verkeerswethouder geen onoverkomelijk probleem te zijn. De sleutel tot de oplossing ligt namelijk niet in nóg meer rails, maar in een slimmere logistiek. “We kunnen het Hoofdstation ook anders gaan gebruiken. Bij de treinen van Arriva zien we dat nu al: Groningen is niet langer het eindpunt, de treinen rijden door.”

Voor de NS-treinen is het Hoofdstation momenteel wel nog een eindstation waar treinen langere tijd stilstaan. “In de toekomst kan dit veranderen”, schetst Broeksma. “Het Hoofdstation wordt dan meer een halteplaats (doorstroomstation) waar treinen naartoe komen en direct weer doorrijden. Als treinen minder lang langs het perron hoeven te staan, kun je veel meer treinen afhandelen. Op die manier groeit de capaciteit aanzienlijk, zónder dat er extra spoor hoeft te worden aangelegd.” Heel concreet betekent dit bijvoorbeeld dat treinen vanaf de Lelylijn door kunnen rijden naar Zwolle.

Wanneer de nieuwe gebiedsvisie voor de zuidzijde exact naar de raad wordt gestuurd, kon Broeksma nog niet concreet toezeggen.