Na dipje op donderdag gaat hittekanon vrijdag weer aan met ‘zeldzaam hoge temperaturen’

Na een korte adempauze op donderdag schiet het kwik vrijdag weer omhoog met zeldzaam hoge temperaturen. Vrijdag kan het 35 graden worden, op sommige plekken zelfs nog iets heter. Ook zaterdag en zondag blijft het tropisch warm, maar wel met kans op onweersbuien.

Door Johan Kamphuis

Deze woensdag was het al uitzonderlijk warm, met 36,1 graden als hoogste temperatuur gemeten in Gilze-Rijen. Op Vliegbasis Eelde werd het 32,7 graden.

Donderdag is het allemaal iets minder warm met 25/27 graden als maximumtemperatuur. Toch wordt dan landelijk wel het criterium van een hittegolf bereikt. Het is zonovergoten en er waait een matige noordoostenwind, die in de loop van de middag iets in kracht toeneemt. In de nacht naar vrijdag koelt het behoorlijk af tot rond de 14 graden.

Vrijdag wordt een hete zomerdag met 33 tot 35 graden als maximumtemperatuur. Lokaal kan het zelfs nog een graad warmer worden. Zeldzaam hoge temperaturen. De zuidenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. Er volgt een tropennacht met een laagste temperatuur rond 20/22 graden. In Stad komt de temperatuur maar moeizaam onder de 25 graden.

Zaterdag houdt het tropische weer aan bij 30 tot 32 graden en is het vrij zonnig en onbestendig. De kans op een regen- of onweersbui neemt toe en er staat niet al te veel wind. Zondag lijkt het kwik nog een klein stapje terug te doen naar net iets onder de 30 graden. Het is net als voorgaande dagen broeierig, met kans op een onweersbui.

Na het weekend wordt de hitte afgebouwd. Meer daarover is te lezen op de weerpagina en te beluisteren tijdens het weerbericht tijdens de OOG Ochtendshow om 8:50 uur.