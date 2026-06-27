Na bijna veertig jaar valt het doek voor het Prinsentheater: “Vanmiddag nog één keer afscheid nemen”

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Het Prinsentheater aan de Noorderbuitensingel sluit zaterdag 27 juni voor de allerlaatste keer de deuren. Om het theater te danken voor decennia aan cultuur is er tussen 15.00 en 17.30 uur een speciaal afscheidsprogramma georganiseerd.

Aan de Sint Jansstraat wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het gloednieuwe, centrale kunstencentrum Tumult (de nieuwe naam van Vrijdag). Vanaf september worden daar muziek, theater en beeldende kunst onder één dak samengebracht. Deze centralisatie betekent echter wel het definitieve einde voor de oude, vertrouwde locaties in de stad. Nadat vorige week al afscheid werd genomen van het pand aan de Walstraat, is het zaterdag de beurt aan de Noorderbuitensingel 11: het Prinsentheater.

Van school tot theater

Het karakteristieke pand kent een rijke historie. In de jaren zestig deed het gebouw nog dienst als de S. van der Veen-school, waarna in de jaren tachtig het Prins Claus Conservatorium er introk. De omslag naar cultuurhuis volgde in 1984, toen de stichting SPOT het ging huren en er een theater van maakte.

De naam ‘Prinsentheater’ verscheen in 1988. Die naam verhuisde destijds mee met de theatermakers die daarvóór actief waren aan het Boterdiep en de Prinsenstraat. Met twee theaterzalen van elk 85 zitplaatsen groeide de plek uit tot een broedplaats waar alles voorbijkwam: van zwaar drama tot absurde komedie, en van landelijk bejubelde producties tot de allereerste stappen van lokaal amateurtalent.

Nog één keer de vloer op

“Weemoed, zin en verwachting voor de toekomst wisselen elkaar af in onze hoofden en harten”, laat de organisatie van Tumult weten. “Maar één ding is zeker: van dit pand zeggen we feestelijk vaarwel.”

Wie nog een laatste blik wil werpen of herinneringen wil ophalen, kan vanaf 15.00 uur binnenlopen. De organisatie heeft een programma samengesteld met diverse onderdelen. Zo kunnen bezoekers in een speciale ‘condoleanceruimte’ een allerlaatste groet aan het theater brengen. Studenten van de Theaterschool voor Volwassenen (TSV) houden hier om 16.15 uur en 17.00 uur een afscheidsritueel. Ook staat het kostuumhok centraal. “Cursisten en docenten hebben allemaal wel een herinnering aan het altijd ‘ontplofte’ kostuumhok van het theater. In een speciale photobooth kun je jezelf met een polaroidcamera op een ludieke manier laten vastleggen.”

De organisatie vertelt verder: “Voor iedereen die zelf nog één keer de theatervloer wil voelen, start om 15.30 uur een open improvisatiesessie waar iedereen aan mee mag doen. Daarnaast zijn er door het hele pand heen korte acts te zien en te horen. Zo speelt Esther Arrindell een performance naar een stuk van Ronald Harwood en zijn er doorlopend bijzondere audioperformances te beluisteren, zoals ‘Alles liep op rolletjes’ van Anton Stempher.

Het programma duurt tot 17.30 uur. Daarna gaat het licht in de zalen van het Prinsentheater definitief uit. Meer informatie over het programma vind je op deze website.