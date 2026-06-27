“Na 106 jaar hengelsportwinkel Titus Blom zit het er over een paar uurtjes op”

Melvin (rechts) drukt Ttius Blom de hand. Foto: Erick Bakker

Hengelsportwinkel Titus Blom aan de Astraat is zaterdag voor de laatste keer geopend. Na ruim een eeuw sluit de zaak. Op deze laatste dag staat Blom klaar met koffie en sterke verhalen. “We hopen onze vaste klanten dan nog één keer te ontmoeten voor een hapje en een drankje.”

Het is in de ochtend al vroeg druk bij de winkel. Tientallen mensen zijn voor 11.00 uur al afscheid komen nemen van eigenaar Titus en de zaak. En ook om voor weinig geld de mooiste hengelsportspullen te kopen.

Blom: “Waar het 106 jaar geleden begon, was in de Oude Kijk in het Jatstraat, waar mijn opa Titus Blom begon met een sigarenwinkel en de verkoop van lichte bamboehengels en Japanse vishaakjes. Via een aantal omzwervingen in Stad vestigde de familie Blom zich hier aan de Astraat, waar ik ook ben geboren.”

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Foto: Erick Bakker Foto: Erick Bakker

“Hartstikke bedankt, Titus”

Mensen, in de meeste gevallen sportvissers, brengen zelfs cadeaus mee om Titus te bedanken voor zijn adviezen en het ruime assortiment aan visspullen dat hij de afgelopen decennia bood. Zoals Melvin: “Hartstikke bedankt, Titus voor de dertig jaar dat ik hier mocht komen. Altijd met veel plezier. Ik zal de winkel en jou gaan missen.”

Blom: “Het gaat al een maand of zo dat oud-stagiaires en oud-werknemers allemaal langskomen en een handje willen schudden. Maar ook om de sfeer voor de laatste keer nog even te ruiken en te proeven. Nog steeds komen opa’s met hun kleinkinderen om ze te laten zien waar ze vroeger altijd hun hengels haalden. Dat vind ik prachtig.”

“Ik ben nu nog gezond en fit”

“Ik zou nog best een aantal jaren door kunnen gaan, maar weet je, ik ben nu nog gezond en fit. Het is nu tijd om de jaren die ik nog heb samen met mijn vrouw andere leuke dingen te gaan doen. Werken is prachtig; ik heb hier verschrikkelijk veel plezier gehad”, aldus Blom. Wie zaterdag 27 juni nog wil komen aanwaaien bij Titus Blom moet zeker voor 17.00 uur komen. Dan sluit de winkel voorgoed zijn deuren.

Verslaggever Johannes Rienks maakte een reportage over de sluiting: