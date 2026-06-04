Myla Weerman maakt van voetbalshirts fashion items

De 23-jarige Myla Weerman tovert loszittende voetbalshirts om in fashion items. De shirts werden heel populair door een TikTok die ze maakte over de shirts.

Myla is zelf fan van FC Groningen en draagt vaak voetbalshirts. Ze merkte dat deze vaak los zaten en besloot daar zelf iets aan te doen. Met een elastiek maakt ze de shirts getailleerd en door de shirts korter te maken vallen ze een stuk beter. Myla maakt onder andere shirts voor supporters van FC Groningen. Deze zomer neemt de KNVB shirts van Myla mee naar het WK.