Mogelijke verdachte ernstige mishandeling in AH Oude Ebbingestraat meldt zich na uitzending Opsporing Verzocht

Foto: Politie Groningen-Zuid via Instagram

Opsporing Verzocht besteedde maandagavond aandacht aan de heftige mishandeling in de supermarkt van Albert Heijn aan de Oude Ebbingestraat van afgelopen januari. Dat leverde resultaat op: de politie laat dinsdag weten dat één mogelijke verdachte zichzelf heeft gemeld bij de dienst.

Tijdens de uitzending werden beelden getoond van het incident, in de hoop dat iemand meer weet over het incident of de betrokken verdachten. Kort na de uitzending meldde iemand zich die zegt een van de verdachten te zijn. De politie onderzoekt nu of het inderdaad om de gezochte persoon gaat. De foto van deze verdachte is inmiddels offline gehaald.

De mishandeling gebeurde op woensdagavond 21 januari in de supermarkt van Albert Heijn aan de Oude Ebbingestraat. Een 19-jarige man zou buiten een opmerking hebben gemaakt die verkeerd viel bij een groep mannen. Daarna werd hij aangevallen. Volgens de politie duurde het geweld meerdere minuten en werd het slachtoffer ook tegen zijn hoofd geschopt. Winkelpersoneel probeerde meerdere keren in te grijpen.

Het slachtoffer raakte ernstig gewond en werd met serieus letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nu nog naar drie verdachten. Eén verdachte werd al op de bewuste avond aangehouden; daar is nu dus mogelijk een tweede bijgekomen.

Van de andere drie verdachten staan nu nog de onderstaande foto’s op de website van de politie.

Omdat op de avond van de mishandeling veel mensen van buiten Groningen in de stad waren voor een demonstratie over mensenrechten in Syrië op de Grote Markt, sluit de politie niet uit dat verdachten van buiten de stad komen.

De politie vraagt mensen die verdachten herkennen of meer weten over de mishandeling om zich te melden. Mensen die iets hebben gezien wat relevant kan zijn voor het onderzoek, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via 0800-7000.