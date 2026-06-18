Minderjarige dochter opgepakt voor betrokkenheid bij dood van echtpaar (update)

Foto: Denise Overkleeft

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een minderjarig meisje aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van haar 53-jarige vader en haar eveneens 53-jarige moeder aan de Meerhoven in Meerstad.

De politie gaat ervan uit dat beide personen afgelopen nacht door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Ze is direct een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden van het echtpaar. Er wordt onder meer tactisch en forensisch onderzoek verricht. Ook is de politie in gesprek met de verdachte. Die mag geen contact hebben met andere mensen dan de advocaat.

Het is nog onbekend wat er precies gebeurd is en wie melding van het incident heeft gedaan. Uit een bord in de tuin blijkt dat de woning zojuist verkocht is. Het echtpaar woonde er met hun tienerdochter. In de woning was ook een hond aanwezig. Het dier is meegenomen door de dierenambulance.