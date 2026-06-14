“Mijn vader zal altijd een geliefde held zijn voor velen”

Foto: Erick Bakker

Arend Roggen, uitbater van het roemruchte café Boone aan de Meeuwerderweg in de Oosterpoortbuurt is zaterdag onder grote belangstelling herdacht. Roggen overleed twee jaar geleden op 64-jarige leeftijd. Bij café Jilly’s aan de Gorechtkade kwamen zo’n tweehonderd familieleden, vrienden en bezoekers van het voormalige café Boone samen. Het werd een groot feest met een lach en een traan.

“Het is prachtig om te zien hoeveel mensen er nu nog bij stil staan en mijn vader herinneren. Mijn vader was een vaderfiguur niet alleen voor mij, maar vooral voor anderen die het nodig hadden. En hij zal altijd een geliefde held zijn voor velen”, zegt de zoon van Roggen, Marlon Toby Roggen.

Eigenaresse Vanessa Likumahua van Jilly’s Bar: “Het is ongelooflijk dat er zoveel mensen zijn gekomen. Dat Boone een echt volkscafé was, zie je vandaag ook hier terug. Het is een prachtige mix van mensen van verschillende afkomst, kleur en leeftijd. Het doet mij goed dat de sfeer relaxed is en de mensen lol hebben.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Eigenaresse Vanessa Likumahua aan het werk achter de bar. Foto: Erick Bakker Foto: Erick Bakker

De middag begon met een barbecue, muziek en vrienden die herinneringen ophaalden aan vroegere tijden in café Boone. Het herdenkingsfeest ging door tot in de kleine uurtjes.

Roggen werd in 1999 uitbater van café Boone. Toen hij in 2024 overleed, was hij 25 jaar actief als kastelein. Tijdens de uitvaart kreeg Roggen een erehaag. Café Boone was een stamkroeg voor veel FC-supporters.