Michelinrestaurant in Hoogkerk vraagt uitstel van betaling aan nadat schuldeiser dreigde met faillissement

Eigenaren Marleen & Jeroen van restaurant Noor in Hoogkerk - Foto via Noor (Facebook)

Restaurant Noor in Hoogkerk heeft maandag uitstel van betaling aangevraagd en gekregen van de rechtbank. Het sterrenrestaurant blijft voorlopig gewoon open. De eigenaren willen met de maatregel een zakelijk conflict oplossen en zeggen dat de zaak financieel verder goed draait.

De surseance is aangevraagd door Noor zelf, nadat een (niet nader genoemde) schuldeiser een faillissementsaanvraag had ingediend. Volgens Noor gaat het om een zakelijk geschil met één partij. Door zelf uitstel van betaling aan te vragen, is die faillissementsaanvraag voorlopig van tafel.

Eigenaren Jeroen en Marleen Brouwer maakten vorige maand al bekend dat Noor, na vier jaar in Hoogkerk, de deuren eind dit jaar sluit. De Brouwers vertelden toen aan DvhN dat ze geen overeenstemming hadden bereikt met de verhuurder van de Theresiakapel in Hoogkerk over de huurvoorwaarden voor de periode daarna.

De rechtbank Noord-Nederland heeft inmiddels bewindvoerder aangesteld die toezicht houdt op het proces. Noor heeft tegelijk ook een ontwerpakkoord ingediend met de schuldeiser. Volgens het restaurant is er een nieuwe financier gevonden, waardoor de verwachting is dat de procedure snel kan worden afgerond.

“Deze stap is een bewuste stap vooruit”, vertelt Jeroen Brouwer over de surseance. “Deze procedure is voor ons geen teken van zwakte, maar juist van daadkracht. Hiermee willen we, samen met onze nieuwe financier, het ontstane probleem oplossen. Niemand heeft baat bij een faillissement.”

Voor gasten verandert er volgens Noor voorlopig niets, vult Marleen Brouwer aan: “We blijven open tot het einde van 2026, exact zoals we van plan waren.”