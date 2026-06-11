Meldingen hinder rond Airport Eelde gehalveerd

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal meldingen van ervaren hinder rond Groningen Airport Eelde is vorig jaar gehalveerd. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Meldingenloket.

Vorig jaar werden in totaal 933 meldingen geregistreerd. Het jaar ervoor waren het er 1.834. Tegelijk nam het aantal vliegbewegingen licht toe, tot bijna 60 duizend. Daarmee komt het aantal meldingen uit op 1,6 procent van het aantal vliegbewegingen. In 2024 was het percentage 3,2 en het jaar ervoor zelfs 4,1.

Uit de analyse blijkt ook dat de meldingen vooral door een kleine groep mensen wordt gedaan. Vorig jaar waren er 89 melders. Vier van hen waren verantwoordelijk voor 76 procent van de meldingen. De meeste meldingen houden verband met lesvluchten. Die vormen ook het grootste deel van het vliegverkeer rond Eelde.

Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde: “Wij zijn blij dat het aantal meldingen van ervaren hinder met 50 procent is gedaald en blijven met onze partners investeren in een toekomst met minder hinder.” Zo blijft de KLM Flight Academy, gevestigd op het vliegveld, investeren in schonere en stillere luchtvaart.