Meisje raakt zwaargewond bij aanrijding op Eikenlaan

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Bij Winkelcentrum Selwerd aan de Eikenlaan is dinsdagmiddag een meisje zwaargewond geraakt door een aanrijding.

Volgens omstanders werd het meisje geschept, terwijl ze met een leeftijdsgenootje op of bij het zebrapad liep met de fiets aan de hand. Het andere meisje zou met de schrik vrij zijn gekomen.

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, nadat ook het Mobiel Medisch Team (MMT) meehielp bij de hulpverlening. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De plek van het ongeval werd volledig afgesloten voor al het verkeer.