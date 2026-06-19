‘Meerstad wil rust en ruimte voor verwerking, met beelden delen en speculaties help je niemand’

Nabestaanden, bekenden, buurbewoners en medescholieren van het vijftienjarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de moord op haar ouders, willen vooral rust en ruimte om de gebeurtenissen van de afgelopen dagen te verwerken. Dat concludeert burgemeester Kamminga na gesprekken rond het familiedrama dat zich deze week afspeelde in het Groningse dorp.

Kamminga herhaalt dat er nu vooral veel aandacht uitgaat naar de nabestaanden en de omwonenden van het tragische incident: “Dit is natuurlijk verschrikkelijk en traumatisch, in de allereerste plaats voor de nabestaanden. Maar je ziet ook de impact op de wijk en de omwonenden. Daarom hebben we de afgelopen dagen, samen met de bewonersvereniging en de betrokken scholen, gekeken wat er nodig is en welke wensen en behoeften er. zijn. Vanochtend zijn er twee bijeenkomsten geweest op de lagere school en de middelbare school voor ouders en voor kinderen die dat wilden. Vanuit de gemeente blijven we ook wat extra aanwezig in de wijk.”

‘Men wil rust, speculeren helpt daar niet bij’

Kamminga benadrukt dat vanuit de betrokkenen nu vooral behoefte is aan ‘rust en ruimte’ om te kunnen beginnen met de verwerking van alle gebeurtenissen: “Ik snap natuurlijk de media-aandacht, maar tegelijkertijd zie je ook wel dat men echt heeft om het leven een beetje op te pakken, want het is al heftig genoeg. Er gaan natuurlijk ook van allerlei geruchten en beelden rond, maar iedere speculatie is toch opnieuw weer een trigger om er weer mee bezig te zijn, terwijl ze eigenlijk die rust nodig hebben.”

Daarom sluit Kamminga zich aan bij de oproep van de politie: “Als je beelden hebt die relevant zijn, deel ze met de politie. Maar zet ze alsjeblieft niet op het internet of op social media. Dat lijkt misschien verleidelijk, maar tegelijkertijd helpt het niets. Het onderzoek loopt en dat moet ook gewoon zijn beslag kunnen krijgen. Onnodig beelden delen en speculeren, dat helpt tot dit moment niemand.”

‘Onderzoek kost tijd, laten we dat zorgvuldig doen’

Kamminga verwacht dat het incident nog wel een tijdje zal nagalmen onder alle betrokkenen, maar ook in de rest van de gemeente: “Er gebeurt niet heel vaak zoiets heftigs. Als gemeente blijft er aandacht voor waar we kunnen ondersteunen. Maar dit zijn situaties waar iedereen op een andere manier mee omgaat.”

Inhoudelijke details rond het incident zelf kan Kamminga niet geven: “Ik hoop dat als het onderzoek wat vordert, er meer duidelijkheid komt over hoe het kon gebeuren. Dat is waar iedereen behoefte aan heeft. Maar speculeren is op dit moment nog lastig. Ik snap dat iedereen behoefte heeft om te willen snappen wat er is gebeurd. Dat heb ik ook; ik denk dat dat menselijk is. Tegelijk kosten dit soort onderzoeken tijd. Laten we dat gewoon goed en zorgvuldig doen. Je wil antwoorden, maar informatie die versnipperd binnenkomt zonder enige duiding helpt daar niet bij.”