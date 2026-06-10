Meerschap Paterswolde toch niet verder onder de jas van gemeenten

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De gemeente Groningen ziet voorlopig af van een herstructurering van het Meerschap Paterswolde. Dat laat het gemeentebestuur woensdag weten aan de raad. Vorig jaar overwoog de gemeente nog om het meerschap nauwer onder haar beheer te brengen.

De afgelopen twee jaar waren de uitgaven van het meerschap hoger dan de inkomsten. Hoewel het in 2026 beter ging en de jaarrekening positief werd afgesloten, vindt het gemeentebestuur de financiële situatie nog steeds een punt van aandacht.

De gemeente heeft daarom verschillende toekomstscenario’s onderzocht. Meerschap Paterswolde valt onder de verantwoordelijkheid van twee gemeenten, te weten Groningen en Tynaarlo. Een eerste optie was om meer taken direct bij de gemeenten zelf te leggen. Een tweede optie was dat de gemeente uit de samenwerking zou stappen. In dat geval zou het Meerschap mogelijk worden opgeheven en zou het beheer volledig bij de gemeente zelf komen te liggen.

Dat zou betekenen dat beide gemeenteraden vaker apart besluiten moeten nemen over het gebied. Volgens de gemeente zou dat zorgen voor meer overleg en langzamere besluitvorming. De gemeente noemt dit een ingewikkeld proces, met veel juridische en financiële regels. Ook is niet duidelijk of dit uiteindelijk goedkoper zou zijn.

Een derde optie is om alles te laten zoals het nu is. Volgens de gemeente werkt de huidige samenwerking redelijk stabiel en is duidelijk wie wat betaalt en beheert. Daarom kiest de gemeente voorlopig voor deze vorm.