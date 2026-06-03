Meermaals betrapt op diefstal of overlast in Winkelcentrum Paddepoel? Dan mag je ook bij andere winkels niet meer naar binnen

Foto via PVO Noord-Nederland

Veelplegers en mensen die overlast veroorzaken bij een winkel in Winkelcentrum Paddepoel krijgen sinds deze woensdag ook een winkelverbod voor het merendeel van de andere winkels in het winkelcentrum.

Dat maakte het Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland woensdagmiddag bekend namens een groep samenwerkende winkeliers in het winkelcentrum.

Wie wordt betrapt op winkeldiefstal of overlast veroorzaakt, krijgt eerst een verbod voor de betreffende winkel en een collectieve waarschuwing voor andere deelnemende winkels. Gaat iemand binnen een jaar opnieuw de fout in bij een andere winkel, dan volgt een verbod voor het hele winkelgebied voor langere tijd.

Met het collectieve winkelverbod willen de winkeliers gezamenlijk optreden tegen bekende dieven en overlastplegers, door het voor winkeldieven minder makkelijk te maken om winkelverboden te omzeilen. Volgens Martijn Wildeboer, die de invoering van collectieve winkelverboden landelijk coördineert voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), gebeurde dat tot nu toe met regelmaat: “Zo’n dief ging gewoon zijn slag slaan bij de buurman. Al kreeg hij meerdere individuele

winkelverboden, die waren niet aan elkaar gekoppeld.”

Winkeliers en een deel van hun personeel kan via een app zien wie een winkelverbod heeft. Volgens de winkeliers krijgt de politie dankzij de nieuwe aanpak een kleinere rol. Agenten worden alleen betrokken bij aangifte van winkeldiefstal. Als iemand een winkelverbod negeert, volgt mogelijk wel een aangifte van huisvredebreuk. De handhaving ligt bij de ondernemers zelf.