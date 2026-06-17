Meer gebruik van regelingen rond schuldhulpverlening

Foto: Andor Heij. Gemeente Groningen UWV Sociale Dienst Harm Buiterplein

De gemeente weet mensen met problematische schulden steeds beter te bereiken. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage rond de schuldhulpverlening.

De gemeente heeft diverse regelingen rond de aanpak van problematische schulden. Het gebruik daarvan neemt sterker toe dan het gebruik van bijstandsuitkeringen. Dat betekent dat de inwoners die regelingen beter weten te bereiken. Het gaat onder meer om mondzorgvergoeding, de witgoedregeling en de kwijtschelding van schulden.

Het percentage huishoudens met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum daalt al enkele jaren, maar het is volgens de gemeente te vroeg om te zeggen wat dit over de langere termijn betekent. Er zijn bijvoorbeeld veel huishoudens met een hoger inkomen, die het toch moeilijk hebben vanwege hoge lasten.

De gemeente ziet een stijging in het gebruik van regelingen. Dat komt waarschijnlijk door de vereenvoudiging van het aanvraagproces en door verbeterde communicatie. Veel mensen kennen de gids ‘Mooi Meegenomen’, waarin de regelingen vermeld staan. De gemeente zegt door te gaan met intensivering de de dienstverlening. Zo is er een financieel spreekuur waar mensen in hun eigen wijk terecht kunnen met financiële vragen.

De Cliëntenraad Werk & Inkomen adviseert de gemeente wel om enkele kwetsbare groepen beter in beeld te krijgen. Het gaat om 65+-ers, ouders van een kind dat 18 wordt, zelfstandigen en dak- en thuisloze mensen. De gemeente zegt daarmee aan de slag te gaan.