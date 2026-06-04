Meer babysterfte en vroeggeboorten in kwetsbare wijken

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In sommige wijken van de grote steden is de babysterfte veel hoger dan in andere wijken. Dat geldt ook voor de noordelijke wijken van Groningen.

De plek waar een kind wordt geboren heeft grote invloed op de gezondheid rond de geboorte, blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. De onderzoekers zien in sommige wijken van de grote steden dat de babysterfte twee keer zo hoog is als in andere wijken. Ook worden er meer baby’s te vroeg geboren en zijn baby’s vaak kleiner bij de geboorte dan in de rest van Nederland.

Gebieden die werden onderzocht doen allemaal mee in Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dat zijn twintig gebieden met opstapelende problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid. Het gaat om gebieden als Groningen-Noord, Heerlen-Noord en Rotterdam-Zuid. In de Stad gaat het om de wijken Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk, De Hoogte, Indische Buurt, Professorenbuurt en Oosterparkwijk.

In totaal hadden vier van de twintig kwetsbare gebieden veel meer kans op babysterfte. Alle wijken hadden een grotere kans op een lager gewicht of een lagere lichaamslengte bij de geboorte. “De leefomstandigheden waarin zij wonen zijn waarschijnlijk een belangrijke verklaring,” zegt Jasper Been, neonatoloog in het Erasmus MC en onderzoeksleider. Volgens hem liggen de problemen rond de geboorte niet aan persoonlijke omstandigheden, zoals leeftijd en etniciteit. Het draait vooral om omgevingsfactoren als luchtvervuiling, geluidsoverlast, woonomstandigheden zoals hittestress, schimmel en de luchtkwaliteit binnenshuis.

Aan het onderzoek deden 1,1 miljoen moeders uit heel Nederland mee, met hun baby’s mee aan het onderzoek. Hiervan kwamen honderdduizend moeders en kinderen uit één van de twintig kwetsbare wijken in Nederland.