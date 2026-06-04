Foto via FC Groningen

Marcel Groninger wordt assistent-trainer bij Telstar. De Stadjer heeft een contract getekend voor twee jaar.

De 55-jarige Groninger begon zijn trainersloopbaan bij Helpman. Later was hij oefenmeester van Be Quick 1887 en HHC Hardenberg. Vervolgens werd hij in twee verschillende periodes assistent-trainer bij FC Groningen. Daarna was hij assistent bij het Nederlands elftal onder 21 en kort bij Olimpija Ljubljana uit Slovenië.

Telstar wist zich dit seizoen op de slotdag van de eredivisie te handhaven. Henk Brugge wordt de komende twee jaar de hoofdtrainer van de de club uit Velsen-Zuid.