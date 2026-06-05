Marathon Groningen staat volgend jaar (met potlood) anderhalve maand eerder op de agenda

Foto: Rein de Vries

De Marathon Groningen wordt volgend jaar waarschijnlijk niet eind mei, maar halverwege april gelopen. De gemeente heeft de editie van 2027 voorlopig anderhalve maand eerder op de kalender gezet, nadat de warmte zeven deelnemers aan de halve marathon onwel deed worden tijdens de editie van afgelopen zondag.

De gemeente publiceerde vrijdagochtend een eerste versie van de evenementenkalender voor komend jaar. Daarin staat de Marathon Groningen ingetekend op 18 april, anderhalve maand eerder dan de editie van dit jaar.

De organisatie van de marathon (Golazo) speculeerde eerder deze week al over een eerdere datum voor de volgende editie van de marathon. Daar zou al langer naar zijn gezocht, maar andere (hardloop)evenementen, vakanties en feestdagen zouden de zaak bemoeilijken. Ook vanuit de gemeenteraad klonken woensdag stemmen richting het college om, samen met de organisatie, op zoek te gaan naar een eerder moment in het jaar voor het hardloopevenement.

De eerste editie van de Marathon Groningen trok zondag in totaal 12.000 deelnemers en veel publiek langs het parcours. Tijdens de halve marathon raakten zeven deelnemers onwel door de warmte. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks de problemen door de warmte sprak de organisatie van een geslaagde terugkeer van de marathon in de stad.