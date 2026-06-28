Man overleden op Paterswoldsemeer

Hulpdiensten in actie bij het Paterswoldsemeer. Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op het Paterswoldsemeer ter hoogte van de Meerweg bij Haren is zondagmiddag een man overleden nadat hij te water was geraakt. Ondanks de snelle inzet van de hulpdiensten kwam de hulp voor het slachtoffer te laat.

De melding van de persoon te water kwam rond 14.45 uur bij de hulpdiensten binnen. Behalve de duikers van de brandweer werden ook twee ambulances en het Mobiel Medisch Team (MMT) naar de locatie gestuurd.

“We ontvingen een melding dat er een persoon te water was geraakt”, vertelt een woordvoerder van de politie. “Een man was van zijn supboard gevallen en kwam vervolgens niet meer boven water. Agenten, die snel ter plaatse waren, hebben het slachtoffer uit het water weten te halen. Zij zijn, geassisteerd door het medische personeel, direct begonnen met reanimeren. Helaas mocht de hulpverlening niet meer baten en is het slachtoffer ter plaatse overleden.”