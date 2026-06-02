Man (37) die medepassagiers stak met injectienaald in trein richting Stad hoeft niet terug de cel in

Foto: MART PRODUCTION via Pexels

De rechtbank heeft een 37-jarige man uit Houten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 96 dagen voor het aanvallen van twee treinpassagiers met een injectienaald in een intercity van Zwolle naar Groningen. Die tijd bracht de man al door in voorarrest en daarom hoeft hij niet terug de cel in.

De rechtbank rekent de Houtenaar de mishandelingen in verminderde mate aan. De verdachte sloeg wartaal uit en de rechter concludeert daarom (op basis van een rapport van een psychiater) dat de man waarschijnlijk handelde onder invloed van een psychose.

De man viel op 29 mei vorig jaar twee willekeurige medereizigers zonder aanleiding aan tijdens de treinrit. Hij stak daarbij in het wilde weg met naalden. Hoewel de slachtoffers relatief beperkte fysieke verwondingen opliepen, ontstond volgens de rechtbank wel een zeer bedreigende situatie.

De intercity kwam tijdens het incident tot stilstand in Meppel na een noodremactie. De man werd na het incident door de politie aangetroffen in een sloot bij het station, met meerdere injectiespuiten in zijn zak. De slachtoffers moesten uit voorzorg medicatie gebruiken tegen mogelijke besmetting met hiv of hepatitis. Later bleek dat de verdachte niet besmet was.