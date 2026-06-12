Maanden cel voor man (34) die agente in gezicht sloeg in Stad

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Een 34-jarige man is vrijdag veroordeeld tot zes maanden cel (waarvan drie maanden voorwaardelijk) voor een poging tot zware mishandeling van een politieagente in Stad.

De rechtbank vindt bewezen dat hij de agente op 1 maart twee keer hard in het gezicht sloeg, nadat de agente juist naar hem toekwam, omdat een vriend van de man zou zijn mishandeld. De agente liep onder meer zwellingen in haar gezicht op en had pijn aan haar kaak en oor.

Volgens de rechtbank bracht het harde slaan tegen het hoofd een grote kans op zwaar letsel met zich mee. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij geweld gebruikte tegen een agente die juist hulp probeerde te verlenen. Ook zou de agente nog steeds gevolgen ondervinden van het incident en minder inzetbaar zijn voor haar werk.

De man is eerder veroordeeld voor geweldpleging en zijn proeftijd voor een eerder opgelegde straf was bijna afgelopen. Daarom krijgt de man nu opnieuw een gevangenisstraf ‘als stok achter de deur’. Voor de oude, voorwaardelijk opgelegde veroordeling zette de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf van 120 dagen om in een taakstraf van 240 uur.

Daarnaast moet de man zich laten behandelen voor alcoholgebruik en ruim 2.100 euro schadevergoeding betalen aan de agente.