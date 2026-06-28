“Maandag zonnige perioden en 25 graden, komende dagen aangenaam zomerweer”

De zware regenbuien hebben de Floresvijver buiten zijn oevers laten treden. Foto: Joris van Tweel

De tropische hitte van de afgelopen dagen is uit het zadel geworpen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het de komende dagen zomers met aangename temperaturen.

“Maandag is het in de ochtend wisselend bewolkt”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het vrij zonnig. Het blijft droog en het wordt 25 tot 26 graden. De noordenwind is matig, windkracht 3 tot 4. in de nacht naar dinsdag is het helder bij 13 graden als laagste temperatuur.”

“Dinsdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 23 of 24 graden bij een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar woensdag minima rond de 15 graden.”

“Op woensdag is er meer bewolking, neemt de kans op een bui toe en wordt het 22 of 23 graden. Ook in de tweede helft van de week keert de hitte niet terug. Meer daarover is te lezen op de weerpagina of te beluisteren om 08.50 uur tijdens het weerpraatje bij de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”