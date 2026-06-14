“Maandag kans op een buitje, aan het einde van de week tropisch met temperaturen boven de 30 graden”

Foto: Joris van Tweel

De zomer keert in de nieuwe werkweek terug. Waar op maandag de maximumtemperatuur op 16 graden ligt, zal het volgens OOG-weerman Johan Kamphuis op vrijdag zo’n 32 graden kunnen worden.

“Maandag is er af en toe zon en valt er nog een lokaal buitje”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 16 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 4. In de nacht naar dinsdag zijn er opklaringen en is het fris met minima rond de 7 graden.”

“Op dinsdag blijft het droog. Er zijn opklaringen, afgewisseld door stapelwolken, en het wordt 22 graden bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 2 tot 3.”

Woensdag wat lichte regen

“Woensdag passeert op de grens met naderende zeer warme lucht een zwak front. In de vroege ochtend is er kans op een spatje lichte regen. Later op de dag vanuit het zuidwesten opklarend bij maximumtemperaturen rond 21 graden.”

“Donderdag slaat de zomer toe. Eerst zijn er nog wat dikkere wolken, later is er veel zon en wordt het warm tot zeer warm met 25 tot 27 graden. Er volgt een zwoele nacht met minima rond 18 graden.”

Vrijdag tropisch

“Vrijdag is het tropisch met 30 tot 32 graden. Het is zwoel en drukkend warm. Daarbij zijn er flinke zonnige perioden, maar kan er ook een verspreide regen- of onweersbui vallen.”

“Krijgt dit hoogzomerse weer een vervolg tijdens het weekend? Lees het op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”