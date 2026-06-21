“Maandag flinke perioden met zon, komende dagen tropisch”

Foto: Joris van Tweel

Het wordt een zomerse week in optima forma. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kunnen we woensdag tropische temperaturen verwachten.

“Maandag zijn er flinke perioden met zon, al trekt er nu en dan ook wat bewolking over”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 23 of 24 graden. De noordoostenwind is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar dinsdag is het helder met minima rond 13 graden.

Op dinsdag is het stralend en zeer warm zomerweer met een maximumtemperatuur rond de 27 graden. Er waait een zwakke of matige oostenwind, kracht 2 tot 3.

Woensdag wordt het wellicht tropisch met temperaturen rond de 30 graden. Ook dan is er veel zon en waait het nauwelijks uit het noordoosten, windkracht 2 tot 3.

Donderdag zou een wat toenemende wind uit het noordoosten de tropische 30-graden graden net kunnen voorkomen maar op vrijdag draait de wind naar het zuidoosten en zal het kwik moeiteloos de 30 graden halen en wellicht ruimschoots overschrijden. Onderweg naar een hittegolf? Lees het op de weerpagina of luister naar het radioweerbericht om 08.50 tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”