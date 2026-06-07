“Maandag af en toe zon, dinsdag kans op een bui”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De kans op een regen of onweersbui blijft de komende dagen aanwezig. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis schommelt de temperatuur de komende dagen rond de 20 graden.

“Maandag is er af en toe zon”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Het wordt 20 of 21 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3.”

“Dinsdag is het wisselend bewolkt met vooral gaandeweg de dag kans op een lokale bui. De maximumtemperatuur schommelt rond de 18 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4. Voor de verdere vooruitzichten: kijk op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”