Lycurgus trekt volleyballer uit Canada aan

Foto: Lycurgus

Volleybalclub Lycurgus heeft de eerste buitenlandse versterking voor het komende seizoen binnen. Het gaat om de Canadees Isaiah Olfert.

De 24-jarige passer-loper komt over van de Duitse Bundesligaclub Energiequelle Netzhoppers KW. Hij tekent voor één seizoen bij Lycurgus. De 1.95 meter lange Olfert groeide op in Winnipeg, in de Canadese provincie Manitoba. Hij ontwikkelde zich tot een vaste waarde binnen het Canadese universiteitsvolleybal.

Na zijn universitaire carrière zette Olfert vorig seizoen zijn eerste stappen als profvolleyballer in Europa bij het Duitse Königs Wusterhausen. Die ervaring bracht hem uiteindelijk naar Groningen. ‘‘Door de gesprekken met de coaches en het management kreeg ik direct een goed gevoel,’ vertelt Olfert. ‘Daarnaast kende ik al enkele spelers die betrokken zijn bij het programma. Ik heb het gevoel dat we dezelfde doelen hebben en dat maakte de keuze voor Lycurgus een makkelijke.’’

Coach Sam Gortzak over de buitenlandse aanwinst: ‘Isaiah can hit everything’ is een quote van voormalig Lycurgiaan Chris Voth. Perfecte setups, snelle setups, lage setups, hoge setups en pipes. Isaiah is een dynamische aanvaller die goed in ons spelbeeld past. Een hele goede schouder en dynamische volleyballer, dat soort passer-lopers wil iedere coach in zijn team.’

‘‘Mijn ambitie is simpel: ik wil winnen met deze club”, zegt Olfert. ‘Lycurgus heeft vorig seizoen laten zien hoe sterk het team is. Dat maakt de uitdaging alleen maar mooier om daar dit jaar een succesvol vervolg aan te geven. ‘‘Ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan bij Lycurgus. Ik ben ontzettend enthousiast over het komende seizoen.’’