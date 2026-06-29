Lycurgus maakt selectie compleet met middenaanvaller Liam Kristjanson (24) uit Canada

Foto via FT 1844 Freiburg

Lycurgus Groningen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet met de komst van middenaanvaller Liam Kristjanson uit Canada.

De 24-jarige international komt voor één seizoen over van de Duitse Bundesligaclub FT 1844 Freiburg, waar hij twee jaar speelde. De 2,05 meter lange Kristjanson speelde daarvoor vijf seizoenen voor de University of Winnipeg. Met Canada won Kristjanson in 2023 goud op de PanAm Cup em twee jaar later pakte hij op hetzelfde toernooi een bronzen medaille.

“Ik bewonder de professionaliteit en de succesvolle geschiedenis van de club”, vertelt Kristjanson. “Daarnaast sprak het mij aan dat ik hier weer kan samenspelen met een aantal spelers die ik al heel goed ken. Ik kan niet wachten om iedereen te ontmoeten en wat extra energie naar de thuiswedstrijden te brengen.”

Met de komst van Kristjanson bestaat de selectie van Lycurgus nu uit veertien spelers en is de selectie compleet. Naast Kristjanson staan Gijs van Solkema, Pim Boer, Martijn Brilhuis, Lars Geerlings, Isaiah Olfert, Jo Gladsøy Sunde, Jasper Wijkstra, Guus Boer, Luuk Hofhuis, Rodrigue Manuohalalo, Yvar de Weerd, Darian Picklyk en Mats Wiegers onder contract voor het nieuwe seizoen.