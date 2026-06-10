Luuk Hofhuis keert terug bij Lycurgus

Foto: Lycurgus

Volleyballer Luuk Hofhuis keert komend seizoen terug bij Lycurgus Groningen. De middenman tekent voor één seizoen. Hij speelde in het verleden al drie seizoenen voor Lycurgus.

Hofhuis speelde vanaf 2021 bij Lycurgus, maar vertrok in 2024 naar Numidia VC Limax in Limburg. Hij stond afgelopen seizoen onder contract bij Prima Donna Kaas Huizen. De 24-jarige Hofhuis is blij terug te keren naar Groningen. “Ik heb hier eerder drie mooie jaren gehad. Lycurgus is een leuke club waar alles goed geregeld is. Groningen is een fijne stad en ik heb hier vriendschappen opgebouwd. Ja ik heb Groningen wel gemist.”

Hofhuis, ruim twee meter lang, is bovendien op zoek naar een hoger niveau. “De afgelopen twee seizoenen waren op dat punt niet top. Het is wel goed geweest voor me, want ik heb veel geleerd over het leven en hoe als topsporter met volleybal om te gaan. Ik heb wat dat betreft twee leerzame jaren gehad.”

In 2020 maakte Hofhuis voor het eerst kennis met Lycurgus toen hij vanuit het Talentteam als extra speler mee mocht naar Moskou voor de CEV Cup. Hij trainde toen een tijdje mee en maakte in de zomer van 2021 de overstap van Papendal naar Groningen.

Coach Sam Gortzak is blij met de komst van de nieuwe middenman: “Naar mijn mening de beste middenblokkeerder van het afgelopen seizoen. Luuk is heel snel langs het net en heeft een ‘zware schouder’ om rake klappen te geven.” Hij denkt dat Hofhuis zijn volledige potentie nog niet benut heeft.