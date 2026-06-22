Luchtmacht oefent komende twee weken vanaf Groningen Airport Eelde

Foto: Lynn Greyling via Public Domain Pictures (CC0)

Op Groningen Airport Eelde gaat deze maandag de jaarlijkse luchtmachtoefening Moving Werewolf van start. Tot en met 3 juli trainen het Air Mobility Command en het Air Combat Command van de Koninklijke Luchtmacht met luchttransporten. Eelde is dit jaar de alternatieve locatie dan de vaste thuisbasis in Eindhoven.

Het is volgens Defensie de eerste keer dat Moving Werewolf plaatsvindt op en vanaf een civiel vliegveld. Alle vliegtuigen die aan de oefening meedoen, vertrekken vanaf Eelde en landen daar ook weer. Tijdens de oefening wordt onder meer twee keer per dag gevlogen met een C-130 Hercules-transportvliegtuig.

Met de oefening traint de luchtmacht hoe het kan blijven opereren als Vliegbasis Eindhoven niet beschikbaar is. Daarbij gaat het om alles wat met logistiek te maken heeft: van het verplaatsen van materieel tot het opbouwen en in stand houden van de operatie op een alternatieve locatie.

De bedoeling is dat de eenheid daarbij zoveel mogelijk zelfstandig werkt, met de nadruk op de samenwerking tussen militaire en andere partijen. Volgens Defensie is dat belangrijk in de huidige situatie in de wereld. Eenheden moeten ook vanaf andere vliegvelden in binnen- en buitenland kunnen opereren.