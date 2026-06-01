Locaties finales nacompetities in amateurvoetbal bekend

Foto Andor Heij. Sfeeractie voorafgaand aan het duel tussen GEO en BsVV.

Nog acht voetbalclubs uit de gemeente Groningen strijden in de nacompetitie voor promotie of voor klassenbehoud. De clubs uit de lagere klassen spelen zaterdag hun finales op neutraal terrein. Die zijn inmiddels allemaal bekend.

Velocitas 1897

Dat geldt niet voor Velocitas, want de beslissing tussen de vierde divisie en eerste klasse gaat over twee wedstrijden. Velocitas moet nog één horde nemen om te promoveren naar de vierde divisie. Tegenstander is Hoogland, vlak bij Amersfoort. Hoogland hoopt in de vierde divisie te blijven. Velocitas speelt woensdagavond eerst uit en zaterdagmiddag om 15.00 uur thuis.

Oranje Nassau – Gorecht

Het duel tussen Oranje Nassau en Gorecht op sportpark Coendersborg is een halve finale. Oranje Nassau hoopt eersteklasser te blijven. De ploeg uit Haren hoopt te promoveren. De aftrap is om 15.00 uur. De winnaar gaat naar de finale, volgende week zaterdag. De tegenstander is de winnaar van GOMOS – FC Surhuisterveen.

Vierde/vijfde klasse

Overige wedstrijden gaan allemaal om een plek in de vierde klasse. De verliezer acteert volgend seizoen in de vijfde klasse.

Glimmen speelt om 14.30 uur in Bedum tegen De Heracliden uit Uithuizermeeden. De winnaar blijft in de vierde klasse.

Haren speelt ook om 14.30 uur op sportpark Pagedal in Stadskanaal tegen CSVC uit Coevorden. Haren speelt voor promotie naar de vierde klasse, CSVC tegen degradatie.

Engelbert treft in Bellingwolde Zwartemeerse Boys. Beide clubs hopen in de vierde klasse te blijven. De aftrap is om 14.00 uur.

Groen Geel (zondag) gaat naar Loon bij Assen voor de ontmoeting tegen BEW uit Vledder. Beide vijfdeklassers spelen voor promotie. De aftrap is om 14.00 uur.

GEO uit Garmerwolde ontmoet in Middelstum Zeester uit Zoutkamp. Beide ploegen spelen voor promotie naar de vierde klasse. De aftrap is om 14.30 uur.