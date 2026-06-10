‘Lizzy’ is na twee kilometer wandelen en etmaal in boom terug bij eigenaresse

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De brandweer zorgde er woensdagavond voor dat ‘Lizzy’, na een wandeling van twee kilometer en een etmaal in een boom, terug is bij haar bazin in de Schildersbuurt.

De Boteringesingel werd woensdagavond afgezet door de brandweer om de kat uit de boom te redden. Met een hoogwerker wisten de brandweer en de eigenaresse het dier te pakken te krijgen.

Volgens de eigenaresse zat Lizzy de kat al meer dan een dag vast in de boom. Waarom het dier besloot in deze boom te klimmen is ook voor haar bazin een raadsel, want haar thuis is aan het H.W Mesdagplein. De kat maakte dus een flinke wandeling van bijna twee kilometer om deze boom uit te kiezen.