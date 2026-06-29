Lintje voor ‘mister vv Gorecht’ Jurgen Hazewinkel

Foto: Burgemeester Roelien Kamminga via Instagram

Burgemeester Roelien Kamminga reikte zaterdagmiddag een Koninklijke onderscheiding uit aan Jurgen Hazewinkel tijdens de feestelijke slotdag van Voetbalvereniging Gorecht in Haren.

Hazewinkel (55) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij al decennialang van onschatbare waarde is voor de voetbalclub. ‘Mister vv Gorecht’ staat al meer dan 23 jaar elke zaterdagochtend klaar als puppietrainer. Daarnaast runt hij al ruim 15 jaar het clubhuis, is Hazewinkel actief in het bestuur en voert hij talloze praktische taken uit die vaak onzichtbaar blijven: lijnen kalken, doeltjes opruimen, veldverlichting, kleding voor jeugd en senioren en overleg met de gemeente.

Daarmee inspireert Hazekamp ouders om vrijwilliger te worden en zorgt hij ervoor dat iedereen zich welkom voelt bij vv Gorecht, stelt ook burgemeester Kamminga: “Met zijn inzet, warmte en eindeloze energie zorgt Jurgen ervoor dat kinderen plezier hebben, vrijwilligers zich welkom voelen en de club draait. Voor velen is v.v. Gorecht dankzij hem een tweede thuis.”