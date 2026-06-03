Licht wisselvallig weer houdt aan tot en met het weekend

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen blijft het stuivertje wisselen tussen de zon en bewolking met buien. De temperatuur stijgt wel langzaam gedurende de dagen tot en met het weekend.

In de loop van donderdag komen vanuit het westen buien onze kant op. Daarbij is er kans op een donderklap. Later in de middag trekken de buien naar Duitsland weg. Het wordt 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Vrijdag is er eerst veel bewolking en ten zuidoosten van de stad kans op een buitje. In de middag blijft het droog en met geregeld zon wordt het 18 graden.

Het weekend verloopt overwegend droog met een lokale bui. De zon schijnt geregeld en het wordt zaterdag 20 en zondag 21 tot 23 graden. Op beide dagen is het vrij kalm weer.

Voor de lange termijn: luister om 8.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow of kijk op de weerpagina.