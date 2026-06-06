Libellentelling van start: spot jij de bloedrode heidelibel of de azuurwaterjuffer?

Platbuik libelle - Foto: Joris van Tweel

Dit weekend vindt de landelijke Libellentelling plaats. Tuineigenaren worden uitgenodigd om vijftien minuten in hun tuin libellen te tellen en de resultaten door te geven via Tuintelling.nl.

De gewone pantserjuffer, de blauwe glazenmaker of de bloedrode heidelibel: in ons land gaat het niet goed met deze kleurrijke insecten die vaak de mooiste namen hebben. Waar ze begin deze eeuw nog een toename lieten zien, is er sinds 2008 een gemiddelde afname van bijna dertig procent gemeten. Zorgwekkend is dat niet alleen zeldzame soorten, maar ook ooit zeer algemene soorten zoals het ‘lantaarntje’ in aantal dalen. Van de 69 onderzochte soorten staan er inmiddels 23 op de Rode Lijst. Oorzaken hiervoor zijn het verdwijnen van natuur, klimaatverandering en watervervuiling.

Libellen zijn echte roofdieren. In tuinen jagen ze op vliegende insecten zoals muggen, vliegen en zelfs vlinders. Zelf worden ze overigens ook geregeld gegeten; vogels, kikkers en vissen weten wel raad met de libellen.

Juffers en libellen

De insecten worden in twee groepen onderverdeeld: de waterjuffers en de echte libellen. Juffers zijn over het algemeen wat slanker en kleiner. Het lantaarntje, de azuurwaterjuffer en de vuurjuffer zijn bekende voorbeelden van juffers. De echte libellen zien er veel robuuster uit en houden hun vleugels in rust altijd horizontaal gestrekt. Het zijn vaak grote en snelle vliegers, waarbij de achtervleugel breder is dan de voorvleugel. De blauwe glazenmaker en de platbuik zijn voorbeelden van echte libellen die je in de tuin kunt aantreffen.

Telling

De Libellentelling wordt gehouden om beter inzichtelijk te maken hoe het gaat met de verschillende soorten. De organisatie geeft tellers een aantal handige tips mee: “Kies een zonnig moment, want dan laten de meeste libellen zich zien. Ga bij de vijver zitten en noteer gedurende 15 minuten alle libellen die je ziet. Maar tel deze waarnemingen niet zomaar bij elkaar op, want dan kan het zijn dat je dezelfde libellen twee keer telt. Geef dus alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijkertijd hebt gezien.” Moet je beslist een vijver hebben om mee te kunnen doen? “Nee. Als je bij water in de buurt woont, bezoeken libellen ook graag de omliggende tuinen.”

Omdat er diverse soorten libellen zijn heeft de Vlinderstichting herkenningskaarten gemaakt die je op deze website vindt. De telling kun je doorgeven via deze website.