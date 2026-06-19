Leerlingen Van Lieflandschool trotseren de hitte en gaan lekker ballen

Foto: Willem Poppes.

Zo’n veertig leerlingen van de Van Lieflandschool meldden zich vrijdagmorgen bij het sportveld van studentenvoetbalvereniging Forward op het sportpark van Zernike om een lekker dagje te ballen.

Het is voor de vijfde keer dat de studentendesk van het Rode Kruis en Forward dit evenement voor de kinderen met een beperking organiseren. Beide organisaties willen zo hun maatschappelijke betrokkenheid laten zien.

Hitte

De kinderen begonnen enthousiast aan het voetbaltoernooi, maar de hitte gooide wel enigszins roet in het eten. De temperatuur kan in de middag oplopen tot rond de 33 graden. Het toernooi wordt daarom enigszins ingekort. De wedstrijden duren minder lang en de organisatie heeft extra drinken en ijsjes laten aanrukken.

“Het is fantastisch om al die blije gezichten te zien”, zegt mede-organisator en gymleraar Jesse Drent. “En misschien zijn er wel scouts van FC Groningen aanwezig”.