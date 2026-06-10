Lange Mannen en oranje volleybaldames spelen in augustus oefenwedstrijden in MartiniPlaza

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De Nederlandse volleybalvrouwen en -mannen spelen in het weekend van 15 en 16 augustus oefenwedstrijden in Martiniplaza, ter voorbereiding op de Europese kampioenschappen.

Tijdens het zogenaamde ‘TeamNL XL Weekend’ in MartiniPlaza komen beide teams op beide dagen in actie. De volleybalvrouwen spelen tegen Bulgarije, de huidige nummer 20 van de wereld. De mannen nemen het op tegen België, dat dit jaar promoveerde naar de Volleyball Nations League.

De kaartverkoop voor de oefenwedstrijden in MartiniPlaza begint komende maandagmiddag. Bezoekers krijgen toegang tot beide wedstrijden op dezelfde dag met één ticket.

Voorbereiding op EK’s

Het EK Volleybal voor vrouwen wordt dit najaar gespeeld in Istanbul (Turkije), Brno (Tsjechië), Baku (Azerbeidzjan) en Gothenburg (Zweden). De volleybaldames spelen de poulefase van het EK in Baku.

Hier nemen ze het op tegen Roemenië, Portugal, Spanje, België en thuisland Azerbeidzjan. De Lange Mannen reizen in september af naar Tampere (Finland) voor hun EK. De oranje mannen nemen het in de poulefase op tegen Finland, Estland, Servië, België en Denemarken.