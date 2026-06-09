Lagere straffen voor vermeende betrokkenen bij drugslab in Ulgersmaborg

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Geen drie jaar, maar slechts 180 dagen onvoorwaardelijke celstraf (waar het voorarrest nog vanaf gaat) en daarnaast 240 uur taakstraf. Dat is de straf die twee Arnhemmers dinsdag kregen opgelegd in de rechtbank aan het Guyotplein voor het transport van drugs en stoffen die worden gebruikt bij onder meer de vervaardiging van MDMA en crystal meth. Daarmee gaan ze vrijuit rond het runnen van een drugslab in een bedrijfspand in Ulgersmaborg.

Het Openbaar Ministerie vroeg een kleine maand geleden nog om 36 maanden celstraf voor de vier mannen uit Rotterdam en Arnhem. Maar de rechter ziet te weinig hard bewijs om de verdachten te kunnen veroordelen voor het drugslab. Daarom volgden alleen straffen voor het transport voor de twee Arnhemmers en een ‘overtreding’ voor één van de huurders van de bedrijfslocatie.

Een derde betrokkene, die het pand aan de Bieslookstraat huurde, kreeg zestig uur taakstraf van de rechter. De man leek te weten dat er iets niet pluis was in het pand, maar voor daadwerkelijke betrokkenheid bij de productie of handel in drugs was te weinig bewijs. Een vierde verdachte ging vrijuit.

De politie ontdekte het drugslab op 31 januari 2024 in het bedrijfspand aan de Bieslookstraat. In het pand troffen agenten één van de huurders, zijn vriendin, aan. Andere aanwezigen waren inmiddels met een vrachtwagen vertrokken. Agenten roken een vreemde lucht en besloten binnen verder te kijken. Onderzoek wees uit dat in de loods onder meer zoutzuur, fosforzuur en aceton lagen, stoffen die worden gebruikt bij het maken van xtc en crystal meth.

De vrachtwagen werd in Flevoland stilgezet bij de A6 tussen Almere en Lelystad. In het voertuig lagen synthetische drugs en nog meer chemicaliën die gebruikt worden voor de productie daarvan. Daar werden de twee Arnhemmers in de kraag gevat.